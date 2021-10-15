Lübnan'da silahlı çatışmalarla ilgili 19 kişiye gözaltı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin dün gerçekleştirdiği protestolar sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için dün protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Lübnan medyasında yer alan haberler de, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerinin dün başkent Beyrut'taki silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildiği ifade edildi. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verildi. İlk soruşturma kapsamında çatışmalara karıştığı tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal yas ilan edildi

Lübnan Başbakanı Najib Mikati dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın Beyrut'ta yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Emel Hareketi, Suudi Arabistan ile yakın bağları olan Hristiyan partisi Lübnan Güçlerini (LF) saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı. LF, suçlamaları reddetmiş, Emel Hareketi'nin Yargıç Bitar'a karşı düzenlediği protestoyu ve şiddet olaylarını kınamıştı.

Beyrut Limanı soruşturması rafa kaldırılabilir

Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ilk Yargıç Fadi Sawan'ın şubat ayında görevden alınmış, yerine Yargıç Tarek Bitar atanmıştı. Bitar, temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. - BEYRUT

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