Lübnan'da petrol tesisinde yangın - Haberler
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Lübnan'da petrol tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Lübnan'da petrol tesisinde yangın Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

- Lübnan'da petrol tesisinde yangın

BEYRUT - Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

Lübnan'da elektrik kesintileri yaşanırken, ülkenin güneyinde bulunan petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenmezken, bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Lübnan ordusu tesisi tahliye ederken, bölgede trafik akışı da durduruldu.

Lübnan'da petrol tesisinde yangın

Lübnan'da petrol tesisinde yangın

Lübnan'da petrol tesisinde yangın

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Lübnan'da petrol tesisinde yangın
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak

Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
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Haber: Lübnan'da petrol tesisinde yangın - Haberler
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