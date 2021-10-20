- Lübnan'da akaryakıta 1 ayda üçüncü zam

BEYRUT - Lübnan Enerji Bakanlığının benzin fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını duyurmasıyla Lübnanlı sürücüler yolları kapatıp trafiği durdurdu.

Lübnan parasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve hükümetin sübvansiyonu kaldırmasıyla yaşanan ekonomik kriz, benzin fiyatlarının artmasına neden oldu. Ülkede son 1 ayda üçüncü kez zam yapılması halkı öfkelendirdi. Lübnan Enerji Bakanlığının benzin fiyatlarına bir kez daha zam yapıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehitler Meydanında kontak kapatan sürücüler yolu trafiğe kapattı. Açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatı 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin Lübnan lirasına (15 dolar) yükseltildi.

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