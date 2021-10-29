Lübnan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Beyrut'taki Büyükelçilik Konutu'nda verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türk Hava Yolları ve Yunus Emre Enstitüsünden yetkiler ile Türk ve Lübnanlı vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlanan programda, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Ulusoy'un konuşmasının ardından resepsiyon, bayram vesilesiyle yapılan tatlı ikramıyla sona erdi.

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