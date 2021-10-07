Lübnan'da 247 emniyet mensubu ekonomik sebeplerden ötürü görevi bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da 247 emniyet mensubu ekonomik sebeplerden ötürü görevi bıraktı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Lübnan'da 247 emniyet mensubu ekonomik sebeplerden ötürü görevi bıraktı

Lübnan'da emniyet bünyesindeki 243 personel ile 4 subayın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle görevi bıraktığı belirtildi.

Lübnan'da emniyet bünyesindeki 243 personel ile 4 subayın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle görevi bıraktığı belirtildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, iç güvenlik güçlerinden 243 personel ile 4 subayın ekonomik kriz ve hizmet şartlarının zor olması nedeniyle "firar" ettiğini söyledi.

Lübnan'da yaklaşık 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok memur ve çalışan gibi askeriyede ve emniyet teşkilatında görev yapanların da alım gücü düşmüş durumda.

Yerel basında geçen aylarda çıkan haberler de, iç güvenlik ve ordudan bazı subay ve çalışanların ekonomik sebeplerden ötürü iş bıraktığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada ise askerlerden bazılarının çeşitli nedenlerden ötürü "firar" ettiği kaydedilmiş ancak bu durum ekonomik sebeplerle ilişkilendirilmemişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan'da 247 emniyet mensubu ekonomik sebeplerden ötürü görevi bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:18:56. #1.11#