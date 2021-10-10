Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la 'iş birliğini genişletmeyi' görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la "iş birliğini genişletmeyi" görüştü

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah ile ikili ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarını ele aldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah ile ikili ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarını ele aldı.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Amman'daki El-Huseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Kral 2. Abdullah, kabulde, ülkesinin daima Lübnan'ın ve kardeş halkının yanında olduğunu söyledi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Kraliyet Ofisi Müdürü Dr. Cafer Hassan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve farklı konularda iş birliğini genişletme mekanizmalarının yanı sıra bölgede yaşanan krizler ve bu krizlere siyasi çözüm bulma çabaları ele alındı.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi Enerji bakanları, 8 Eylül'de Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Son olarak 6 Ekim'e Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Esed rejiminin Elektrik Bakanı Gassan ez-Zamil yine Amman'da bir araya gelmiş ve Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik tedariki konusunda üç ülkenin anlaştığı duyurulmuştu. Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki elektrik bağlantı hattının yeniden aktif hale getirilmesi için bir çalışma planı ortaya konulmuştu.

Ürdün ve Suriye arasında 2001'den bu yana 400 kilovoltluk bir elektrik hattı bulunuyor. Ancak bağlantı hattı teknik nedenlerden dolayı 2012'nin ortalarından beri hizmet dışı.

Suriye ve Lübnan arasında ise 400, 230 ve 66 kilovoltluk çeşitli enerji hatları bulunuyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak

Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak

 Mehmetçik'in dikkatinden kaçmadı! Türkiye sınırında 300 kilometrelik terör tüneli imha edildi

Mehmetçik'in dikkatinden kaçmadı! Türkiye sınırında 300 kilometrelik terör tüneli imha edildi

 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan İdo Tatlıses Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdün Kralı Abdullah'la 'iş birliğini genişletmeyi' görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 20:04:26. #1.17#