Lübnan Başbakanı, Iraklı mevkidaşı ile Kerkük petrolünün Trablusşam'a ithalatını görüştü - Haberler
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Lübnan Başbakanı, Iraklı mevkidaşı ile Kerkük petrolünün Trablusşam'a ithalatını görüştü

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan Başbakanı, Iraklı mevkidaşı ile Kerkük petrolünün Trablusşam'a ithalatını görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile Kerkük petrolünün Trablusşam'a ithalatı olasılığını görüştükleri belirtildi.

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile Kerkük petrolünün Trablusşam'a ithalatı olasılığını görüştükleri belirtildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Mikati'nin dün başkent Bağdat'ta Kazımi ile yaptığı ziyarete değinildi.

Açıklamada, Mikati ve Kazımi, her iki ülkenin cumhurbaşkanı yardımcılarının başkanlığında sağlık, finans, endüstri, tarım, turizm ve karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması için ortak yüksek bir komisyonun kurulmasına karar verdi.

Ortak komisyonun, ciddi bir akaryakıt kriziyle boğuşan Lübnan'ın petrol ihtiyacının karşılanması için, Kerkük'teki petrolün Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Beddavi rafinerisinde işletilmesi olasılıkları üzerinde çalışacağı aktarıldı.

Ortak komisyonun kısa bir süre içinde çalışmalarına başlayacağı ifadesine yer verilen açıklamada, iki ülke arasında 26 Temmuz'da yapılan 1 milyon ton petrol anlaşmasına ilişkin Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad'ın önümüzdeki hafta Bağdat'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Ciddi bir ekonomik krizle boğuşan ve merkez bankasındaki döviz rezervleri erimekte olan Lübnan, ülkenin petrol ihtiyacını karşılamak için Irak ile 26 Temmuz'da 1 milyon ton ham petrol ithalatı anlaşması yapmıştı.

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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