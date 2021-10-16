LPG'li araç alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi seyretti

BURSA (İHA) - Bursa'da LPG'li araç alev alev yandı yangını gören vatandaşlar film izler gibi seyretti.

Yıldırım ilçesi Anadolu mahallesinde park halindeki LPG'li araç alev almaya başladı. Giderek büyüyen alevler aracın LPG'li olması ve patlama riski bulunması sebebiyle vatandaşları endişeye sevk etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bursa İtfaiye Ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Vatandaşlar yanan aracı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı gözlerle izledi. - BURSA