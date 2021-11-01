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LÖSEV'den Vali Canbolat'a Ziyaret

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LÖSEV'den Vali Canbolat'a Ziyaret

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Münasebetiyle; LÖSEV Genel Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, Sosyal Hizmet Sorumlusu Seher Karaca, Ön Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynep Sayaroğlu ile Lösemi Hastalığı Tedavileri Başarıyla Tamamlanan 6 Çocuğumuz Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Münasebetiyle; Lösev Genel Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, Sosyal Hizmet Sorumlusu Seher Karaca, Ön Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynep Sayaroğlu ile Lösemi Hastalığı Tedavileri Başarıyla Tamamlanan 6 Çocuğumuz Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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