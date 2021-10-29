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LÖSEV ADANA ŞUBESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

LÖSEV Adana Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çocuklarla bir araya gelerek pasta kesip kutlama yaptı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - LÖSEV Adana Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çocuklarla bir araya gelerek pasta kesip kutlama yaptı.

LÖSEV Adana Şubesi de Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle kutladı. İlk olarak vakıf yetkilileri tarafından Merkez Seyhan İlçesi Atatürk Parkı'nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Daha sonra gönüllüler ve çocuklarla LÖSEV binasının önünde hem Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü hem de LÖSEV Adana Şubesi'nin 3'üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle pasta kesip müzik eşliğinde kutlama yapıldı. Program sonunda katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

LÖSEV ADANA ŞUBESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

LÖSEV ADANA ŞUBESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

LÖSEV ADANA ŞUBESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

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