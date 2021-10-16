Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de bir kilisedeki seçmen görüşmesi esnasında bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess anılıyor.

İngiltere'de bir kilisedeki seçmen görüşmesi esnasında bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess anılıyor.

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.

Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: İngiltere'de milletvekilinin öldürüldüğü saldırı terör eylemi ilan edildi

Son dakika haberleri: İngiltere'de milletvekilinin öldürüldüğü saldırı terör eylemi ilan edildi

 İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

 İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Tuna Burak Özçivit Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:19:31. #1.17#