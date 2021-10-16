Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'de bir kilisedeki seçmen görüşmesi esnasında bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess anılıyor.
İngiltere'de bir kilisedeki seçmen görüşmesi esnasında bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess anılıyor.
Londralılar Amess'in anısına Parlamento Meydanına çiçek bıraktı.