Londra Yunus Emre Enstitüsü, el sanatları haftasına tezhip ve ebru atölyesi çalışmalarıyla katılıyor

Bu yıl 4'üncü kez Londra El Sanatları Haftası'na katılan Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), etkinlik kapsamında tezhip ve ebru atölyeleri düzenliyor.

Londralılar, YEE organizasyonuyla el sanatları haftasını kapsayan 4-10 Ekim'de farklı gün ve saat alternatifleriyle çevrim içi tezhip ve yüz yüze ebru atölyelerine katılabilme imkanı buluyor.