Londra'da İran'daki idamlar ve Cumhurbaşkanı Reisi protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup gösterici, 10 Ekim Dünya Ölüm Cezası ile Mücadele Günü'nü öncesinde İran'daki idamları ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto etti.

İran Milli Direniş Konseyinin (NCRI) çağrısıyla Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde toplanan göstericiler, "İran'daki idamları durdurun", "Reisi'den hesap sorun" ve "Reisi'nin İngiltere'ye girişini engelleyin" sloganları attı.

İran'da idam edilenlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İran'daki protestocuların infazlarına son verilmesi ve idamların durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Reisi'nin, İran'da 1988'de siyasi suçluların idamlarından sorumlu olduğunu iddia eden protestocular, Reisi'nin 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılması halinde insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle gözaltına alınması için İskoçya polisine resmi talepte bulunulduğunu belirtti.

Protestoculardan, "Reisi'nin Glosgow'a alınmaması" çağrısı

Ailesiyle 7 yaşında İran'dan İngiltere'ye siyasi mülteci olarak gelen göstericilerden Nergis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'daki idam cezalarına karşı çıkmak için Başbakanlık konutu önünde toplandıklarını belirterek, İran'ın her yıl en fazla kişiyi infaz eden ülkelerin başında geldiğini savundu.

Nergis, "Bu rejim, en büyük suçu 1988'de işledi. Yaz aylarında sadece birkaç hafta içinde 30 bin siyasi mahkum idam edildi. Şimdi o katliamın, insanlığa karşı suçun baş faillerinden biri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi." ifadelerini kullandı.

Reisi'nin, insanların infazına doğrudan dahil olan kişilerden biri olduğunu savunan Nergisi, şunları kaydetti:

"Şimdi, bu yıl kasım ayı başlarında Glasgow'da yapılacak iklim değişikliği ve çevre konferansına Reisi'nin davet edildiğini duyduğumuz için hayal kırıklığına uğradık ve öfkelendik. 1988 katliamının tanıkları ve kurbanlarının aileleri, İbrahim Reisi'nin bu ülkeye ayak basması durumunda, insanlık suçları işlediği gerekçesiyle tutuklanması gerektiğini söyleyerek, İskoç polisine resmi şikayette bulundu.

Ülkeye girmesine izin verilmemesini umuyoruz ama eğer izin verilirse, sadece özgürlük ve demokrasi talep ettiği için ölüme gönderilen tüm o insanlar adına Reisi tutuklanıp, yargılanmalı ve adalete teslim edilmeli."

Protestocular, gösteri kapsamında, İran'da 1988'de idam edilenlerin isimlerinin yazılı olduğu pano önünde temsili olarak bu kişilerin ayakkabı ve gözlükleri gibi kullandıkları bazı kişisel eşyaları sergiledi.