LoL Genel Sohbeti 11.21 Yaması'nda devre dışı bırakılacak!

LoL Genel Sohbeti devre dışı bırakmaya hazırlanıyor, başarılı oyun şirketinin geliştiricileri oyunculara üzücü haberi bir yazı paylaşarak verdi!

Geliştiricler sohbeti devre dışı bırakmalarının nedenlerini ve karar aşamasını işte böyle anlattı!

"2021'de davranış sistemleri konusundaki odağımızın çoğu AFK kalma ve bilerek beslemeLoL Genel Sohbeti gibi oynanış tabanlı davranışlarda olsa da bu yıl küfür ve hakaretin de giderek büyüyen bir sorun haline geldiği yönünde geribildirimlerinizi duyduk. Bu sorunu çözmek için LoL ve Riot seviyesinde kademeli değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Yakında göreceğiniz bir direkt değişiklik 11.21 Yaması'nda; eşleştirmeli sıralarda genel sohbeti devre dışı bırakıyoruz.

Genel sohbet takımlar arasında eğlenceli sosyal etkileşimler ve tatlı atışmalara sahne olabilse de şu an olumsuz etkileşimler olumlu etkileşimlerden daha fazla. Bu değişikliğin etkilerini küfür/hakaret ve ceza sayıları üzerinden inceleyeceğiz ve doğrudan sizden alınan geribildirimlerle ve anketlerle yorumlayacağız.

Bu son maddeden bahsetmişken, küfür ve hakaretlerin takım sohbetinde de boy gösterdiğinin farkındayız ve genel sohbeti devre dışı bırakmanın bu sözlü sataşmaların tamamen önüne geçmeyeceğini biliyoruz. Ama takım sohbeti takımların kendi içinde uyumlu çalışmasında önemli bir yere sahip, dolayısıyla sağlayabileceği değer de çok daha fazla; bazı olumsuz deneyimlere sahne olabilse de…

Koridorunuzdaki rakibin kostümünü övmek ya da onu Baron çukurunda dans partisine davet etmek isteyenleriniz için kötü bir değişiklik olduğunun farkındayız. Ama genel sohbetin oyunlarınızda sebep olduğu olumsuz durumları engellemek ve azaltmak için bunun değecek bir eylem olduğuna inanıyoruz."

Yazının kısa özeti Riot Games, genel sohbetin eskiden eğlenceli sosyal etkileşimler için olduğunu ancak artık olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Oyun sonu ekranındaki sohbet iki takım arasında olmaya devam edecek. Takım arkadaşları takım sohbetinde birbirleriyle plan yapmaya devam edebilecek.

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