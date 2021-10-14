Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? - Haberler
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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman?

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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer almakta. Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında kazanan Galatasaray, ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Temsilcimiz, bu maçtan galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Lokomotiv Moskova - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer almakta. Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında kazanan Galatasaray, ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Temsilcimiz, bu maçtan galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Lokomotiv Moskova - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

LOKOMOTİV MOSKOVA- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray/ 4 puan

2- Lazio/ 3 puan

3- Marsilya/ 2 puan

4- Lokomotiv Moskova/ 1 puan

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