Lise öğrencisi genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü - Haberler
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Lise öğrencisi genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması, parkta kavgaya dönüştüAntalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması, parkta kavgaya dönüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

(Mehmet Demirci-İHA)

Lise öğrencisi genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Lise öğrencisi genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

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