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Lise öğrencilerine ek sorumluluk sınav hakkı tanındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lise öğrencilerine ek sorumluluk sınav hakkı tanındı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için ek sorumluluk sınav hakkı tanındı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için ek sorumluluk sınav hakkı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, 2019- 2020 ve 2020- 2021 eğitim- öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı. Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12'nci sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi. Ek sorumluluk sınavlarının, 2021- 2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere kasım ayında yapılması kararlaştırıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MEB'den lise öğrencileri ve mezun olamayanlar için ek sorumluluk sınavı kararı

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