Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti - Haberler
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Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilerle sohbet edip, okullarının sorunlarını dinledi.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, geleceğin teminatı olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunarak, okullarının söz konusu sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öğrenciler ise Başkan Kılınç'la bir araya geldikleri ve okullarının sorunlarını iletebildikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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