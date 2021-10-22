LİSE ÖĞRENCİLERİ OKULLARININ SORUNLARINI BAŞKANIMIZA İLETTİ

Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, öğrencilerle sohbet edip, okullarının sorunlarını dinledi.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanımız, geleceğin teminatı olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunarak, okullarının söz konusu sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öğrenciler ise Başkanımızla bir araya geldikleri ve okullarının sorunlarını iletebildikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, Başkanımıza teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri