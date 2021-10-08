Lise öğrencileri arasındaki yan bakma meselesi kanlı bitti, 2 yaralı - Haberler
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Lise öğrencileri arasındaki yan bakma meselesi kanlı bitti, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lise öğrencileri arasındaki yan bakma meselesi kanlı bitti, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da meslek lisesinde öğrenciler arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla, bir öğrenci de darp sonucu yaralandı.

Afyonkarahisar'da meslek lisesinde öğrenciler arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla, bir öğrenci de darp sonucu yaralandı. Lisenin hemen yanı başındaki ortaokulun önünde yaşanan kavgada öğrenciler büyük panik yaşarken, küçük çocukları öğretmenleri sakinleştirdi.

Olay, kent merkezi Sümer Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda öğrenim gören ve tamamı yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan 2 grup öğlen yemeği arasında dışarı çıktı. Sami Çirtçi Ortaokulu'nun arka sokağında karşılaşan iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre grup üyeleri bir birlerine bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada yabancı uyruklu M.M.A. (15) sırtından bıçaklanarak, M.A.F. (18) ise darp sonucu yaralandı. Kavganın ardından diğer grup üyeleri ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Kavga sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, bölgeye gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A.A.J. (16), A.J.M.A. (24), M.A.K.N. (17), M.A.A.A. (17) ve M.A.A.J. (14) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ekipler soruşturma kapsamında şüphelileri Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Kavganın çıktığı ortaokulda yemek arasında olan küçük çocukların gözü önünde yaşanan kavgada büyük panik yaşanırken, öğrencileri öğretmenleri güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Lise öğrencileri arasındaki yan bakma meselesi kanlı bitti, 2 yaralı

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