Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için...

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor

MERSİN - Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor, onların hayata tutunmasını sağlıyorlar. Limon Çiçeği ekipleri, düzenli olarak sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Limon Çiçeği ekipleri, düzenli aralıklarla su ve mama bıraktığı sokak hayvanları ile yakından ilgileniyor. Vatandaşların da katılım gösterebildiği faaliyetlere Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Ev hanımından, esnafına kadar bir çok vatandaş ise yapılan çalışmaları destekliyor. Kapı önlerine bir kap su konulmasına dikkat çeken bir esnaf, "Sokak hayvanlarına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, Limon Çiçeği ekipleri ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Biz esnafız buralarda görüyoruz birçok sokak hayvanları sokakta aç susuz kalıyorlar, bunlara karşı Limon Çiçeği ekiplerimiz daha duyarlı oldukları için biz de hayvan severler olarak, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. ve sadece bunu Limon Çiçeği ekipleri değil, esnaflarımız, halkımız olarak sokak hayvanlarına daha faydalı, daha iyi işler yapmaya çalışmalıyız. Sokaktaki köşe başlarına, yemek olsun, su olsun sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gayet güzel çalışmaları var. Her zaman görüyoruz geliyorlar, sokak hayvanlarıyla ilgileniyorlar, hayvan severler olarak bunu yakından takip ediyoruz ve bu ilgi ve alakalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmanın devamlılığına dikkat çeken vatandaşlar da sokak hayvanlarına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlar Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Ali Koç Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:28:27. #1.12#