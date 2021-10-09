Libyalılar, Dünya Kupası'nda yarışan futbol milli takımına destek için meydanlarda toplandı

Binlerce Libyalı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Mısır'a karşı oynayan Libya Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Trablus'ta meydanlara akın etti.

Libya Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu maçında, İskenderiye kentindeki Burc el-Arab Stadı'nda Mısır'ın konuğu oldu.

Takımlarına destek vermek için Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce Libyalı taraftar, meydandaki dev ekrandan maçı izledi.

Trablus'taki kafeler ve bazı meydanlar da maçı izlemek için gelenlerle dolarken, Mısır karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet Libyalı taraftarları üzdü.

Futbol heyecanı ülke sorunlarını gölgede bıraktı

Libya, Muammer Kaddafi rejiminin çöktüğü 2011'den bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sahne olsa da halkın futbola ilgisi bu krizleri zaman zaman unutturuyor.

Başkent Trablus'ta halka açık alanlar, Ekim 2020'de sağlanan ateşkesin oluşturduğu kısmi istikrar ortamıyla birlikte, yerel ve uluslararası futbol müsabakaları için toplanan taraftarlarla doluyor.