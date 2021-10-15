Libyalı milletvekilleri, Terhune'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepkili - Haberler
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Libyalı milletvekilleri, Terhune'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepkili

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Libyalı milletvekilleri, Terhune'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepkili

Libya Meclisinde 55 milletvekili, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde işlenen suçlar ve ortaya çıkarılan toplu mezarlar konusunda uluslararası camianın sessizliğine tepki gösterdi.

Libya Meclisinde 55 milletvekili, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde işlenen suçlar ve ortaya çıkarılan toplu mezarlar konusunda uluslararası camianın sessizliğine tepki gösterdi.

Milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası camianın Terhune'de işlenen suçları ve bunları işleyenleri kınamamasının, garip karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Terhune'de yaşananların tam anlamıyla bir facia ve büyük bir olay olduğu belirtildi ve bu konuda Temsilciler Meclisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başkanlık Konseyi, hükümet, yargı kurumları ile uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşlarının üzerine düşen hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Halife Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberler i gelirken, tespit edilen toplu mezar sayısı 78'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 238 cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Libyalı milletvekilleri, Terhune'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepkili - Haberler
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