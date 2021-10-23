Libya'nın Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon - Haberler
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Libya'nın Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Libya'nın Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon

Libya makamları, ülkenin kuzeybatısındaki Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda bazı üyelerin yakalandığını duyurdu.

Libya makamları, ülkenin kuzeybatısındaki Msallata kentinde terör örgütü Deaş mensuplarına yönelik operasyonda bazı üyelerin yakalandığını duyurdu.

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, Libya'nın resmi haber ajansı LANA'da yer alan açıklamasında, Savcılık ile koordineli olarak Trablus'un güneyindeki Msallata kentinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Zeyn, operasyonda bazı DEAŞ üyelerinin yakalandığını ifade etti.

"Yurt içinde nerede olurlarsa olsunlar, terör ve aşırılık yanlısı grupların tüm hücrelerini demir yumrukla vuracağız." ifadesini kullanan Zeyn, operasyon hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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