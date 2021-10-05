Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin aksaması halinde bundan Temsilciler Meclisi sorumlu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin aksaması halinde bundan Temsilciler Meclisi sorumlu

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin aksaması halinde bundan Temsilciler Meclisi sorumlu

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Temsilciler Meclisinin (TM) 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için çıkardığı kanunun yasalara aykırı olduğunu ve seçimlerin ertelenmesi veya aksamasından TM'nin sorumlu tutulacağını bildirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Temsilciler Meclisinin (TM) 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için çıkardığı kanunun yasalara aykırı olduğunu ve seçimlerin ertelenmesi veya aksamasından TM'nin sorumlu tutulacağını bildirdi.

DYK Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TM'nin dün ilan ettiği parlamento seçimleri kanununun DYK ile istişare edilmeden çıkarıldığını ve bunun 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Siyasi Anlaşma'nın yasal yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti.

"TM'nin Siyasi Anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdüğünü" kaydeden Abdunnasır, bunun son örneğinin DYK ile danışmadan çıkardığı dünkü seçim yasası olayında yaşandığını ifade etti.

DYK Sözcüsü Abdunnasır, şunları kaydetti:

"Tek taraflı eylemler ve seçim yasası çıkarmak için Siyasi Anlaşma'nın maddelerine uyulmaması nedeniyle, seçim tarihinin herhangi bir şekilde ertelenmesi veya aksatılması durumundan Temsilciler Meclisini ve üyelerini sorumlu tutuyoruz."

Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Ancak seçimler için zaman daralırken, TM ve DYK'den oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek her iki kanunda da bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, dün, parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurmuştu. ???????

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Mithat Sancar Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin aksaması halinde bundan Temsilciler Meclisi sorumlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 21:09:41. #1.11#