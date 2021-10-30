Libya'daki 5+5 Komitesi, "ülkedeki yabancı paralı askerler" gündemiyle Mısır'da toplandı

Libyalı tarafları temsilen oluşturulan Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandığı bildirildi.

Mısır resmi televizyon kanalında verilen habere göre, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in de katılımıyla başlayan toplantılarda, ülkeden yabancı savaşçı ve paralı askerlerin çıkarılması konuları ele alınacak.

Mısır yerel basınından el-Yevm es-Sabi ve el-Vatan gazeteleri de toplantıların gündemini, askeri kurumların birleştirilmesine ön hazırlık ve yaklaşmakta olan seçim takviminin önemiyle ilişkilendirerek verdi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de Cenevre'deki oturumun ardından, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konusunun aşamalı olarak çözülmesi yönünde karara varmıştı.

Ülkede çeşitli kurumlar arasında seçim kanununa dair bazı anlaşmazlıklarla birlikte seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması bekleniyor.

Haberi Kaydet