Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı - Haberler
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Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM), 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurdu.

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM), 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurdu.

TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis, bugünkü oturumunda parlamento seçimleri kanununu onayladı. Böylece Meclis, başkanlık ve milletvekilliği seçimlerini düzenlemek için gerekli mevzuatı tamamlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, oturuma katılanların sayısı, kanun lehindeki oyların yüzdesi ve de kanundaki hükümler hakkında ayrıntı vermezken, Meclis'ten de bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı.

Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta, başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ve TM'den oluşan Libyalı taraflar, iki seçimin de yapılması için gerekli hukuki altyapının belirlenmesi konusunda aylardır uzlaşı sağlayamamıştı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de, tek taraflı şekilde bu hukuki altyapıyı belirleyen bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve DYK'ya başvurmaksızın çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti. ???????

DYK'dan, TM'nin çıkardığı parlamento seçimleri kanununu kabul edip etmeyeceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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