Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü - Haberler
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Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

Libya'da nakit para taşıyan bir helikopter, Terhune kentinde stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü. Yerel kaynaklar, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı. Kazada iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi. - TRABLUS

Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

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