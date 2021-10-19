Libya'da Mevlidi Kandili meydanlarda kalabalıklar tarafından kutlandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, ilahiler söyledi, salavatlar getirdi ve tütsüler yaktı.

Meydandaki kutlamalara geleneksel kıyafetlerle katılan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, halkı selamladı, kandillerini kutladı ve onlarla sohbet etti.

Başkentteki Cezayir Meydanı'nda bir araya gelen zaviye mensubu çok sayıda Sufi de salavatlar getirip ilahiler söyleyerek buradan Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Kutlamalara katılmak için Fizan'dan Trablus'a geldi

Libya'nın güney bölgesi Fizan'dan etkinliğe katılan Abdüsselam es-Sifetti (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla zaviyelerdeki Sufi anmalarına katılmak için Trablus'a geldiğini söyledi.

Sifetti, "Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa, salat ve selam ona olsun, bizden önce Allah katında sevgili idi. Böylece biz de onu sevdik. Onun yolunda ve izinde olmayı, birbirimizi sevmeyi ve merhamet etmeyi Allah'tan diliyoruz. Bu dini münasebetler vesilesiyle Allah'tan, Libyalıları bir araya getirmesini, kalplerini yakınlaştırmasını, haset ve nefreti uzaklaştırmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Nureddin Ali Greyra (55) da günlerdir Mevlit dolayısıyla zaviyelerde Hazreti Muhammed'i anma programları düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün burada sevgilimiz, şefaatçimiz, nebimiz Hazreti Muhammed'in -salat ve selam ona olsun- doğumuna ilişkin kutlamalara katılmak için toplandık. Dün gece El-Bağdadi Kıssası okuduk ve Naga Camisi'nde zikir yaptık. Bu akşam da Sagira Zaviyesi'nde yarın ise Tacura'da toplanacağız. Libyalılar olarak tüm şehirlerimizde ve sokaklarımızda Mevlidi Nebi'yi kutluyoruz."

Libya'da Mevlit Kandili'ne özel lezzet "aside"

Her yıl Libya genelinde Mevlit Kandili kutlamaları için günler öncesinden hazırlık yapılıyor.

Akşamları sokaklarda sık sık havai fişekler atılırken, evlerde de özel sofralar kuruluyor, zaviyelerde ilahi ve zikirler irat ediliyor.

"Aside" adı verilen ve genellikle buğday unu, tereyağı ve bal kullanılarak yapılan helva türü geleneksel lezzet de bugüne özel olarak sofraları süslüyor.