Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor - Haberler
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Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Afrikalı düzensiz göçmenlerin aşı için beklemesi Düzensiz göçmenlere aşı yapılması Trablus İkamet Merkezi Enformasyon Dairesi Başkanı Hüsnü Ebu Ayana ile röportaj Kovid-19 aşısı yapılması Libya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı kampanyası devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Afrikalı düzensiz göçmenlerin aşı için beklemesi

Düzensiz göçmenlere aşı yapılması

Trablus İkamet Merkezi Enformasyon Dairesi Başkanı Hüsnü Ebu Ayana ile röportaj

Kovid-19 aşısı yapılması Libya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda başkent Trablus'taki göçmen merkezine getirilen düzensiz göçmenlere Kovid-19 aşısı yapıldı.

Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor

Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor

Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor

Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor - Haberler
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