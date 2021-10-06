Libya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürüyor
Görüntü Dökümü: Afrikalı düzensiz göçmenlerin aşı için beklemesi Düzensiz göçmenlere aşı yapılması Trablus İkamet Merkezi Enformasyon Dairesi Başkanı Hüsnü Ebu Ayana ile röportaj Kovid-19 aşısı yapılması Libya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı kampanyası devam ediyor.
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Afrikalı düzensiz göçmenlerin aşı için beklemesi
Düzensiz göçmenlere aşı yapılması
Trablus İkamet Merkezi Enformasyon Dairesi Başkanı Hüsnü Ebu Ayana ile röportaj
Kovid-19 aşısı yapılması Libya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda başkent Trablus'taki göçmen merkezine getirilen düzensiz göçmenlere Kovid-19 aşısı yapıldı.