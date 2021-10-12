Libya'da Hafter milisleri Başbakan Dibeybe'nin Gat kentine yapacağı ziyareti engelledi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Gat kentine yapacağı ziyarete engel oldu.

Gat Milletvekili Nasr Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milisleri, önceden koordinasyon olmadığı gerekçesiyle Başbakan Dibeybe'nin Gat kentine yapacağı ziyareti başarısızlığa uğrattı ve izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Hafter milislerinin söz konusu eylemini kınadığını belirterek Gat vatandaşlarını kentin çıkarlarını korumaya ve ciddi duruş sergilemeye çağırdı.

Dibeybe'nin ziyaretinin önceden kararlaştırıldığını kaydeden Yusuf, "Başbakan Gat'ta vatandaşlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını görüşecekti." dedi.

Libya'nın güneybatısında yer alan Gat kenti Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da başkent Trablus dahil ülkenin batısı Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu güçlerinin hakimiyetindeyken, ülkenin doğu bölgesi darbeci Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.