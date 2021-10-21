Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ellafi: "Türkiye ile ortaklığımızı geliştirme arzusundayız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ellafi: "Türkiye ile ortaklığımızı geliştirme arzusundayız"

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ellafi:

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah Ellafi, Konseyin, Türkiye Libya ortaklık ilişkilerini iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme arzusunda olduğunu söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah Ellafi, Konseyin, Türkiye Libya ortaklık ilişkilerini iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme arzusunda olduğunu söyledi.

Konseyin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ellafi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Konseyin, Libya ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerini çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmeyi arzuladığını belirten Ellafi, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi bağlar ve ikili ilişkilerin derinliğine işaretle, Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesinde Türkiye'nin oynadığı rolün altını çizdi.

Başkanlık ve parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasının önemini vurgulayan Ellafi, devlet ile Temsilciler Meclisi'nin seçim yasasına ilişkin anlaşmaya varmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Görüşmede, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de katılacağı Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı başta olmak üzere Libya'ya ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede hazır bulunan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin konferansa katılımının önemini belirterek, seçimlerin yapılmasının krizin bitmesi, barış ve istikrarın gerçekleşmesi için bulunmaz fırsat olduğunu kaydetti.

Libya İstikrarı Destekleme Girişimi Konferansı, 21 Ekim'de bakanlar düzeyinde uluslararası katılımla düzenlenecek.

BM'nin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

 Dışişleri Bakanlığı: 'Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...

Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title