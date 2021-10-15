Liberya'da yolda bulunan 50 bin dolar sahibine teslim edildi - Haberler
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Liberya'da yolda bulunan 50 bin dolar sahibine teslim edildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Liberya'da yolda bulunan 50 bin dolar sahibine teslim edildi

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın kuzeydoğusundaki Nimba vilayetinde bir genç, yolda bulduğu 50 bin doları sahibine teslim etti.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın kuzeydoğusundaki Nimba vilayetinde bir genç, yolda bulduğu 50 bin doları sahibine teslim etti.

Parayı bulan 18 yaşındaki Emmanuel Tuloe, yaptığı açıklamada, motosikletini sürerken yolda plastik bir torbaya sarılı 50 bin doları gördüğünü belirtti.

Paranın çokluğunun kendisini korktuğunu anlatan Tuloe, "Parayı eve getirdim ve sahibi isteyene kadar saklaması için teyzeme verdim." dedi.

Tuloe, aynı gün iş kadını Musu Yancy'nın radyoda ağlayarak parayı kaybettiğini anlattığını duyunca 50 bin doları kendisine teslim ettiğini ifade etti.

Birçok Liberyalının yaptığı iyilikten dolayı kendisini övdüğünü aktaran Tuloe, arkadaşlarından bazılarının davranışı dolayısıyla kendisiyle alay ettiğini ifade etti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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