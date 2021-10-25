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'Leyla ve Mecnun' yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Leyla ve Mecnun' yoğun ilgi gördü

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Leyla ve Mecnun' adlı oyun Adıyamanlılardan yoğun ilgi gördü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Leyla ve Mecnun' adlı oyun Adıyamanlılardan yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Leyla ve Mecnun' adlı tiyatro oyunu Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelendi. Üniversite öğrencileri ve tiyatro severlerin izlediği oyun büyük beğeni topladı.

Usta yazar İskender Pala tarafından kaleme alınan oyun sonunda büyük alkış alan oyunculara, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken tarafından çiçek takdim edildi. - ADIYAMAN

'Leyla ve Mecnun' yoğun ilgi gördü

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