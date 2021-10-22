'LEYLA İLE MECNUN' ADIYAMANLILARLA BULUŞUYOR

ANKARA (Habermetre) - Belediyemiz kültürel etkinlikler kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Leyla ile Mecnun' adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturuyor.

Sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Belediyemiz, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Leyla ile Mecnun' adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturuyor.

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ve usta yazar İskender Pala tarafından kaleme alınan oyun Leyla ile Mecnun hayatından kesitlerin perdeye yansımalarını anlatıyor.

22 ve 23 Ekim tarihlerinde iki gün art arda sahnelenecek olan oyun hakkında bilgi veren yetkililerimiz, Cuma ve Cumartesi günü saat 19. 30'da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonundaki oyuna tüm Adıyamanlı tiyatro severleri davet etti.

Yetkililerimiz ayrıca, oyun için ücretsiz biletlerin bilet. adiyaman. bel. tr adlı adresten temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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