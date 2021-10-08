Ağrı'da ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davası yıllarca sürdü ve bu küçük kızın feci ölümü tüm ülkeyi derinden etkiledi. Avukat Ayşegül Aydoğan, savcı ve hakimin Adli Tıp raporundaki bir detayı atladığını belirtti ve bu detay tüm ülkenin kanını dondurdu. Küçük kız öldürülmeden önce cinsel istismara uğramıştı. Leyla Aydemir kimdir? Leyla Aydemir'in katili kim? Leyla Aydemir olayı nedir? 4 yaşındaki Leyla Aydemir nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı? İşte detaylar...

LEYLA AYDEMİR KİMDİR?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR, NASIL ÖLDÜ?

Ağrı'da şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 gününde kaybolmuştu. Başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye küçük kızı bulmak için seferber olmuştu. Bir umut bulunsun diye beklenen minik kızın cansız bedeni 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde bulunmuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sonucunda gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Küçük kızın katili babasının kuzeni Mehmet Aydemir idi.

LEYLA AYDEMİR'İN OTOPSİ RAPORUNDA NE ÇIKTI?

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı ifade edilmiş, cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığı, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak bugün ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'nda 'Anal ve genital bölge muayenesinde hymen açıklığının 1 cm olduğu, duhule müsait olmadığı, hymen üzerinde belirgin yırtık yada çentik gözlenmedi, posterior forşette (genital bölgede) zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonlar olduğu görüldü' ibaresi yer aldı.

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