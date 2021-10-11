Letonya Türkiye maçı ne zaman, Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Letonya Türkiye maçı ne zaman?

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye 2022 Dünya Kupasına devam edebilmek için Letonya ile ölüm, kalım maçına çıkıyor. Norveç ile 1-1 berabere kalarak 2022 Dünya Kupasına katılma şansını zora sokan Milliler için Letonya deplasmanı büyük önem taşıyor. Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler internette en çok "Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi Kanalda?" sorularını araştırıyor. Bu milli mücadele öncesi detaylar haberimizde.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI KAÇTA?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner; Berat Özdemir, Orkun; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- Hollanda/ 16 puan

2- Norveç/ 14 puan

3- Türkiye/ 12 puan

4- Karadağ/ 11 puan

5- Letonya/ 5 puan

6- Cebelitarık/ 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Norveç-Karadağ

13 Kasım 2021: Norveç - Letonya

16 Kasım 2021: Hollanda - Norveç

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.

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