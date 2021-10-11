Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye hangi kanalda? Letonya Türkiye muhtemel 11'ler!
Letonya Türkiye maçı Daugava Stadı'nda oynanacak. Deplasmanda olan A Milli Takımımız Letonya ile karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak olan Letonya Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiye hangi kanalda? Letonya Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç'le 1-1 berabere kalırken, gözler Letonya mücadelesine çevrildi. Futbolseverler, Letonya- Türkiye maçının tarihini ve hangi kanalda olduğunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiyehangi kanalda? Letonya Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...
Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Letonya-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis
Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz