Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye hangi kanalda? Letonya Türkiye muhtemel 11'ler!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç'le 1-1 berabere kalırken, gözler Letonya mücadelesine çevrildi. Futbolseverler, Letonya- Türkiye maçının tarihini ve hangi kanalda olduğunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiyehangi kanalda? Letonya Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

LETONYA- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

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