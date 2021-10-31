League of Legends Şampiyonu Jinx Fortnite'a Geliyor

Riot Games'in yeni animasyon dizisi Arcane'i kutlamak adına Fortnite ve League of Legends arasında yapılan işbirliği sevilen şampiyon Jinx'i adaya bir kostüm olarak getirecek.

Arcane İlk Bölümü ile Twitch'te Yayınlanabilecek!

Epic Games Chapter 2 Season boyunca Fortnite için yapılan önemli crossoverlara ara vermeden devam ediyor. Duyurulan Resident Evil Jill ve Chris kostümlerinin ardından gelecek bir sonraki karakterin Naruto olması beklense de Epic Games planlarının başka yönde olduğunu hem sızıntılarla hem de resmi bir açıklamayla duyurmuş oldu.

"Bir sonraki hafta, Riot Games'in 'Arcane' dizisini kutlamak adına League of Legends'dan Jinx adaya katılacak." tweeti ile paylaşılan duyuru Jinx kostümünün Arcane'in çıkışına denk geleceğini de belirtmiş oldu. Bu tweetin altında dikkat çeken bir başka tweet ise yaklaşık bir haftadır ufak tefek ipuçları ile bu işbirliğinin çoktan sızdırılmış olduğunu gösteriyor. Big John'un Shiina'ya verdiği cevaplarda eklediği 'Dont Jinx it (Uğursuzluk getirme)', 'bu adam league bile oynamıyor yalnızca bir league işbirliğini tanıtmaya çalışıyor bana güvenin' ve 'LOL kimse bunu beklemiyor' detayları bazı oyuncuları düşündürse de nihayetinde bir duyuru ile bu konu kesinliğe kavuşmuş oldu.

Jinx'in League of Legends işbirliği ile gelecek kostümü için bir tarih verilmese de tahminlerimiz kostümün Arcane'in ön gösterim günü olan 6 Kasım 2021 tarihinde erişilebilir olacağı yönünde.

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