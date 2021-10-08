Riot Games 8 Eylül oynanış gündemi ile birlikte yeni sezon hakkında konuştu, League of Legends 2022 Sezonunda oyuncuları neler bekliyor olacak?

Riot Games açıklamaları

2022'de Dereceli yatırımlarımızda ekstra titiz davranıyoruz. Bunun sebebi mevcut rekabet sistemlerimizin yüksek erişkinlik düzeylerine ulaşmış olması. Yani "devasa problemler" bir o kadar da "devasa çözümler" gerektiriyor. İyi haber ; bu yıl genel istikrarda yaptığımız iyileştirmeler sayesinde çözmesi daha güç problemleri çözmemiz için önümüz açık. İlerleyen dönemlerde oyunlarınızı daha tatmin edici, başarılarınızı daha etkili ve rekabetçi LoL deneyiminizi genel anlamıyla daha güncel kılmak için teknik zorluklara daha fazla odaklanabileceğiz.

Sezon başı, zaman konusunda en hassas ve etkisi en yüksek fırsatlara yönelik olacağı söylendi.

Zirve Aşamalarda Erime: Yüksek MMR düzeylerinde (Ustalık Aşaması ve üstü) erime hızları uzun süredir zamanlayıcı işlevi görüyor ve adeta iyinin en iyilerini devamlı oyunun başında tutuyor. Ama bu zamanlayıcıdaki süre fazla kısa olduğu için oyuncuları ait olmadıkları yerlere indiriyor olabilir. Erimenin oyuncularımıza ne gibi etkileri olduğunu daha yakından inceliyoruz ve tüm sezon boyunca daha da adil eşleştirmeler için sistemde küçük ayarlamalar yapıyoruz. Yani önümüzdeki aylarda yeni erime yapılandırmaları deneyeceğiz ve 2022 Sezonu başlangıcından önce geribildirimler için oyunculara ulaşacağız.

Sezon Sıfırlaması: Bu yıl yaptığımız hafif sıfırlama biraz fazla hafif olmuş gibi. Sıfırlamalar oyuncuların önceki yıla kıyasla nasıl geliştiklerini gösterebileceği fırsatlar içeren belirsizlikler sunar. Sıfırlamaların temiz bir şekilde gerçekleşmemesi oyuncuların gelişimlerini gösterebileceği fırsatların önünü kesiyor ve onları çok geçmeden LP kazanımlarının LP kayıplarından daha az olduğu durumlara sürüklüyor. Bu yıl oyuncuların gelişimlerini gösterebilmeleri için daha uzun bir fırsat süresi sunmak istiyoruz ki tırmanışa hak ettikleri yerden başlayabilsinler. Bunu sıfırlamaları daha güçlü hale getiren ayarlamalarla yapıyoruz ve böylece sistemi tekrar biraz daha belirsiz durumlarla dolduruyoruz. Bu, oyuncuların becerilerini zorlayarak yeni seviyelere taşımasını sağlıyor ve daha sürdürülebilir bir büyüme ve daha doğru sistem geribildirimleri sunuyor.

Yukarıdakilere ek olarak, ekosisteme sezonun ortasıyla sonları civarı daha yeni katılan oyuncular ve LoL'e ara verdikten sonra geri dönen oyuncular için Dereceli deneyiminin nasıl iyileştirilebileceğini ve rekabetçi LoL oynanışını nasıl ileri taşıyabileceğimizin çeşitli yolları inceleniyor.

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