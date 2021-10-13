Son dakika gündem: LDP eski İl Başkanı Artan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

ESKİŞEHİR (İHA) - Liberal Demokrat Parti (LDP) Eskişehir eski İl Başkanı Önder Artan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Artan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşım nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde Liberal Demokrat Parti (LDP) Eskişehir İl Başkanı olarak görev yapan Artan, ifadesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Eskişehir AK Parti İl Kongresi günü "Hırsızlar geliyor, bugün ben evde oturacağım" şeklinde paylaşım yaptığını kabul etti. Artan, daha önce kongrede cüzdanı çalındığı için böyle bir paylaşım yaptığını belirtti. Mahkeme, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

(İHA)

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