'Latmos'tan Bafa'ya İnerken Düşledim Seni' Sergisinin Açılışı Gerçekleşti Uluslararası Resim ve Enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek'in eserlerinin yer aldığı 'Latmos'tan Bafa'ya İnerken Düşledim Seni! ' sergisinin açılışı, 19 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonunda gerçekleşti.

Açılışa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve serginin Küratörü Doç. Dr. Songül Aslan Karakul serginin hem sanatsal hem de bilimsel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak "Latmos'ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz. Sanatçı Ahmet Dilek, dünyada meydana gelen kitle hareketlerini, savaşları ve mülteci hareketlerini yerinde izleyerek meydana gelen devinimleri kavramsal sanat ürünlerine dönüştürdü. Bu sanat ürünlerini sergi ile sizlerle buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz. " dedi.

Sanatçı Ahmet Dilek ise savaşların ve afetlerin neden olduğu kitlesel haraketliliğin insana olan etkilerini, geçirilen dönüşümü tel ayakkabı tasarımlarıyla sembolize etmeye çalıştığını ifade etti. Sergi, 26 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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