Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 607 bin 694'e yükseldi, 10 bin 693 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 804 bin 94'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 992 bin 510 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 478 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 276, vaka sayısı 3 milyon 805 bin 765, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 166 bin 103 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 942'ye, 812 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 288 bin 259'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 153 bin 873'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi ve 554 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 200 bin 958'e, can kaybı sayısı 200 bin 217'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 179 bin 725'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 743'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 142 artışla 1 milyon 692 bin 877, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 639 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 50'ye, vaka sayısı da 983 artışla 601 bin 402'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 580 bin 207 kişi sağlığına kavuştu.

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