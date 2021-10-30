Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 607 bin 462'ye yükseldi, 11 bin 965 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 793 bin 401'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 986 bin 901 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 320 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 1 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 287 bin 951, vaka sayısı 3 milyon 802 bin 287, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 163 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 225'e çıktı.

Son 24 saatte 1604 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 999 bin 48'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 842 bin 692'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 935'e, 1373 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 447'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 152 bin 539'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

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