Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 457'ye yükseldi, 11 bin 716 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 723 bin 559'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 895 bin 886 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 306 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 452 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 286 bin 259, vaka sayısı 3 milyon 781 bin 661, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 141 bin 129 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 32'ye çıktı.

Son 24 saatte 1660 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 989 bin 681'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 833 bin 552'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 823'e, 908 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 279 bin 818'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 145 bin 609'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 514 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 195 bin 101'e, can kaybı sayısı 200 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 324'e yükseldi.