Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 130 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 603 bin 282'ye yükseldi, 5 bin 738 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 644 bin 464'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 794 bin 497 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi, 1993 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 284 bin 381, vaka sayısı 3 milyon 757 bin 56, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 117 bin 254 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 865'e çıktı.

Son 24 saatte 1299 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 981 bin 532'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 825 bin 265'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 666'ya, 400 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 272 bin 551'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 139 bin 615'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 454 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 190 bin 9'a, can kaybı sayısı 199 bin 843'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 167 bin 606'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 609'a çıktı.

Vaka sayısı 1514 artışla 1 milyon 670 bin 750, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 622 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 330'a, vaka sayısı 1751 artışla 588 bin 69'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 561 bin 434 kişi sağlığına kavuştu.