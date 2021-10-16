Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 570 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 602 bin 669'a yükseldi, 15 bin 239 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 627 bin 476'ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 773 bin 826 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 286 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 284 bin 8, vaka sayısı 3 milyon 749 bin 860, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 108 bin 714 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 796'ya çıktı.

Son 24 saatte 1646 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 978 bin 689'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 822 bin 45'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 660'a, 1358 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 271 bin 361'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 137 bin 618'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Guatemala

Guatemala'da, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 236'ya, vaka sayısı 1705 artışla 586 bin 318'e çıktı.

Virüs tespit edilen 558 bin 54 kişi sağlığına kavuştu.