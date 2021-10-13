Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 601 bin 398'e, 7 bin 359 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 590 bin 97'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 720 bin 496 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 546 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 282 bin 773, vaka sayısı 3 milyon 732 bin 429, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 93 bin 786 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 692'ye çıktı.

Son 24 saatte 1075 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 974 bin 400'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 817 bin 951'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 547'ye, 1064 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 267 bin 339'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 134 bin 604'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 434 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 185 bin 355'e, can kaybı sayısı 199 bin 727'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 162 bin 620'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 118'e, vaka sayısı 1724 artışla 581 bin 498'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 551 bin 431 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve 706 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 370 bin 968'e, can kaybı sayısı 10 bin 45'e, sağlığına kavuşanların sayısı 112 bin 500'e çıktı.