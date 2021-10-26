Lastikçide çırağa hortumlu dayak kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
USTA GÖZALTINA ALINDIŞanlıurfa'da çalıştığı oto lastikçide çırağın, ustası tarafından hortumla dövüldüğü anların cep telefonu kameralarına yansıması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından çalışma başlatıldı.
ŞANLIURFA (DHA) - USTA GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da çalıştığı oto lastikçide çırağın, ustası tarafından hortumla dövüldüğü anların cep telefonu kameralarına yansıması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından çalışma başlatıldı. Çırağı sopayla darbettiği belirlenen Mustafa D., polis ekipleri tarafından iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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