Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı - Haberler
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Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi. Las Vegas'taki casinoları andıran daireye yapılan baskında iki kişi gözaltına alınırken, daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe aldı. Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Müşteri sandılar polis çıktı, neye uğradığını şaşırdılar

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı. Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı. Burada müşteri kılığındaki polisleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. (21) karşıladı. İçeriye giren ekipler, kimlik kartlarını göstererek polis olduklarını söylemesi üzerine dairede bulunanlar neye uğradığını şaşırdı.

Rulet masaları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Sokakta bekleyen ekiplerin de binaya girmesiyle dairede geniş çaplı arama yapıldı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet "Golden Poker Masası" olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası gele geçirdi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. ile dairede bulunan Muhammed A.'yı (28) gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Casino zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

Las Vegas'taki casinoları andıran dairede çalışmalarını tamamlayan ekipler, kumar aletleriyle birlikte gözaltına alınan 2 kişiyi polis merkezine götürdü. Dairedeki yapılan çalışmalar sonrasında ise Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daireyi mühürledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı

Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Las Vegas değil Kağıthane: Polis müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı - Haberler
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